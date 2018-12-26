2018-12-26T10:52:41+03:00
Общество

Фигуранту дела о вымогательстве акций разреза «Инской» разрешили видеться с врачами

Александр Щукин сможет заботиться о своем здоровье
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КПАрхив КПФото: Кирилл ЧАЩИН
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Александру Щукину, кузбасскому олигарху-фигуранту дела о вымогательстве акций разреза «Инской» разрешили видеться с врачами и проходить необходимые обследования.

Накануне в Кузбассе состоялось заседание суда, на котором рассматривался эпизод дачи взятки экс-главе кузбасского Следкома Сергею Калинкину за то, чтобы тот оказывал бизнесмену покровительство. Кроме того, рассматривалось ходатайство представителя Александра Щукина о том, чтобы тот мог беспрепятственно посещать необходимых врачей и проверять состояние здоровья. Так как здоровье 68-летнего бизнесмена действительно может вызывать опасения, суд учел это и разрешил Щукину посещать всех необходимых специалистов.

Напомним, громкое уголовное дело было заведено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Сейчас все они обвиняются в вымогательстве. Бывшим сотрудникам кузбасского следкома также инкриминируется превышение должностных полномочий, а Сергею Калинкину – получение от бизнесмена Щукина взяток в виде двух автомобилей BMW X5.

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