СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-26T11:53:58+03:00

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Жительница Междуреченска чуть не лишилась собаки из-за невнимательности. Поводок, на котором шел домашний питомец, оказался зажатым дверью лифта.

Отправляясь на прогулку с собственной собакой, жительница Междуреченска и не предполагала, что поездка в лифте может закончиться трагически. Вместе с псом она вошла в лифт, но не обратила внимание, что кончик поводка волочится по полу. Камера наблюдения, установленная в лифте, зафиксировала, как двери закрылись, зажимая поводок, лифт тронулся, и собаку за поводок, прикрепленный к ошейнику, потянуло вверх. Животное буквально повисло под потолком!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/683980" frameborder="0"></iframe> В Кузбассе лифт напал на собаку..Видео: телеканал "Июнь"

К счастью, лифт застрял, а женщине удалось удержать пса практически на весу до приезда ремонтников. И собака, и ее хозяйка испытали сильнейший стресс, однако сейчас чувствуют себя хорошо.

- Просьба к жильцам нашего города: если вы ведете выгуливать животных, держите их на коротком поводке, чтобы поводок ни за что не цеплялся, - цитирует слова диспетчера «Союз Лифта» Ларисы Яценко телеканал «Июнь».