Банк УРАЛСИБ подвел итоги за 11 месяцев 2018 года

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-26T11:45:36+03:00

Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 11 месяцев 2018 года

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Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге российских ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») по объему ипотечного кредитования за 11 месяцев 2018 года, согласно исследованию аналитического центра портала «РУСИПОТЕКА».

Всего Банком за этот период было выдано более 13 тысяч кредитов на сумму 28,2 миллиарда рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 486 банкоматов, 528 платежных терминалов.

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