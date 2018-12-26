В Новокузнецке жители просят благоустроить сквер имени Бардина

СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-26T11:42:24+03:00

Обращение об этом размещено на сайте администрации

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Жители Новокузнецка просят городские власти благоустроить одно из популярных общественных пространств – сквер имени Бардина между проспектом Металлургов и проездом Коммунаров

Обращение одной из горожанок появилось на сайте «Гражданские инициативы». В нем отмечается, что в настоящее время место отдыха требует реставрации. Горожанка даже готова принять участие в разработке проекта благоустройства.

В администрации города на обращение ответили. В сообщении говориться, что «очень актуально в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». В 2019 году будет завершена разработка проекта реконструкции проспекта Металлургов, от привокзальной площади до улицы Орджоникидзе, с предложениями по реконструкции примыкающих к проспекту общественных территорий. В настоящее время ежегодно актуализируется информация по инвентаризации городских территорий на предмет их благоустройства, а данная территория, как общественное пространство, будет включена в реестр инвентаризации общественных территорий в 2019 году».

В настоящее время проект находится на рассмотрении администрации Новокузнецка.