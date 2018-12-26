В Кузбассе во время прогулки потерялась пятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-26T13:22:41+03:00

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В Междуреченске полицейские разыскали и вернули горожанке потерявшуюся 5-летнюю дочь.

Жительница Междуреченска с 5-летней дочкой отправились гулять на детскую площадку. В какой-то момент женщина решила сходить в магазин и попросила дочку поиграть одну и никуда не уходить. Девочка сначала послушалась, но мамы так долго не было, что она отправилась искать ее.

Когда мать вернулась на площадку, она поняла, что дочь пропала. Женщина тут же обратилась в полицию, и патрульные приступили к поиску ребенка. Зайдя в соседний подъезд дома, где живет семья пропавшей девочки, они столкнулись с женщиной, которая вела за руку ребенка. Оказалось, что малышка решила отправиться домой, поднялась на нужный этаж, но в соседнем подъезде. К счастью, соседка быстро поняла, что случилась, и решила отыскать родителей потеряшки.

- Полицейские поблагодарили горожанку за отзывчивость и вскоре передали матери ее дочь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – В отношении мамы составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. В соответствии с санкциями статьи, наказание составляет наложение штрафа в размере 500 рублей.