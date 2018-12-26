Кемеровчанин украл дизайнерскую игрушку и подарил ее возлюбленной

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-26T13:26:26+03:00

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В Кемерове мужчина ограбил местный магазин и украл эксклюзивную игрушку. Так он хотел сделать сюрприз своей возлюбленной.

О краже полицейским рассказала местная жительница. По словам женщины, она занимается рукоделием – создает дизайнерские игрушки и продает их в одном из местных магазинов. Накануне заявительница обнаружила, что с витрины пропала одна из поделок – дизайнерский котенок ручной работы. О том, что игрушка – не серийный товар, а единственная в своем роде, говорит и примета - бело-зеленый вязаный шарфик и шапочка с помпоном.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили похитителя. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. в отделе полиции он дал признательные показания.

-В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полицейские пытаются вернуть игрушку законной владелице.