Невменяемый кузбассовец заступился за супругу и оказался под следствием

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-26T13:58:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Ревность и жажда справедливости привели к тому, что один кузбассовец оказался в больнице, а другой может предстать перед судом. Причиной ссоры стала женщина.

В августе нынешнего года к 37-летнему мужчине и его супруге в гости пришел их 42-летний знакомый. Друзья распивали спиртное, расположившись на приусадебном участке, а когда выпивка закончилась, гость дал хозяину дома денег и попросил купить еще бутылочку. Когда хозяин вернулся, он увидел, что его супруга ушла к соседям и там плачет. Женщина рассказала, что гость стал приставать к ней, и ей ничего не оставалось, как убежать.

Хозяин дома разозлился, схватил топор и побежал к дому. На кухне он застал знакомого и без лишних слов сразу ударил его по голове топором, а потом – еще и еще раз... Супруга увидев, что творит ее муж, вызвала скорую помощь – это, к слову, спасло потерпевшему жизнь.

- В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, он признан невменяемым, - отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.