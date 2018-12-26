В Кузбассе школьникам не выдавали учебники

СЕГОДНЯ 14:23 2018-12-26T14:23:23+03:00

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В Крапивинском районе школы вопреки закону не обеспечивали учеников бесплатными учебниками. В ситуацию вмешалась прокуратура – к дисциплинарной ответственности привлекли 10 директоров образовательных учреждений.

В сентябре прокуратура провела проверку в школах Крапивинского района, по результатам которой оказалось, что средняя обеспеченность учебниками в организациях составляет порядка 60 процентов.

По закону обеспечивать школьников учебниками должны руководители учебных учреждений. Если же недостаточно финансирования, они должны принять меры по его увеличению, провести инвентаризацию библиотечных фондов, а также формировать перечень закупаемых учебников. Однако директора школ таких мер не принимали, что привело к нарушению прав несовершеннолетних на доступное и бесплатное основное общее образование, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Прокурор внес руководителю Управления образования администрации Крапивинского района представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли 10 руководителей школ. Кроме того, Управление направило заявку в департамент образования Кузбасса, чтобы тот выделил денег Крапивинскому району на покупку дополнительных учебников.