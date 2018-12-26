В Кемерове трамвай с пассажирами протаранил иномарку

СЕГОДНЯ 15:50 2018-12-26T15:50:10+03:00

ДТП с участием трамвая и легковушки на проспекте Шахтеров. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменить размер текста: A A

В среду вечером в Кемерове на проспекте Шахтеров случилось ДТП: здесь трамвай врезался в легковой автомобиль.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Шахтеров около половины седьмого вечера.

- Трамвай, полный пассажиров, среди которых были дети, протащил несколько метров иномарку, - рассказала очевидеца ДТП, которая и сама ехала в трамвае. – Это было напротив магазина «Север». Удар был ощутимым, но никто не упал. Люди самостоятельно вышли, никто из пассажиров не пострадал.

В пресс-службе «Кемеровской электротранспортной компании» уточнили, что участники ДТП написали расписки и разошлись. Задержка движения не превысила 10-15 минут.