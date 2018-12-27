2018-12-27T03:46:08+03:00
Общество

У жителя Кузбасса конфисковали новогодние елочки

Мужчина торговал новогодними деревьями без разрешения
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Влад КОМЯКОВ
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39-летний житель Анжеро-Судженска накануне праздника лишился новогодних елок. Мужчина незаконно торговал праздничными деревьями.

Житель Анжеро-Судженска решил порадовать горожан новогодними елочками, а заодно – заработать. Он организовал торговлю новогодними деревьями, вот только оформлять разрешение на это не стал. Увы, вскоре торговля прекратилась: мужчину, продающего елочки, заметил участковый уполномоченный. Сотрудник полиции потребовал предъявить разрешение на торговлю елками, а когда не увидел его, остановил торговлю.

За продажу товаров в неустановленном месте анжеро-судженцу грозит штраф.

- Согласно санкциям данной статьи, в качестве наказания нарушителям может грозить наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей. В отношении должностных лиц штраф составляет от 2,5 до 7,5 тысячи рублей, в отношении юридических – от пяти до 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Собранные материалы направлены по подведомственности для принятия решения.

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