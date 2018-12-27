2018-12-27T04:52:44+03:00
Происшествия

Чтоб не замерзнуть, жгли покрышки: В Кузбассе застрял автобус с 48 пассажирами

У автобуса из-за мороза перемерзло топливо
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В опасно ситуации оказались 48 пассажиров автобуса. Прямо посреди трассы у него перемерзло топливо. К счастью, на помощь пришли сотрудники полиции.

48 граждан Узбекистана ехали в автобусе в Красноярск. Когда они проезжали по территории Промышленновского района, случилось страшное: у автобуса из-за сильных морозов перемерзло топливо и он остановился. На улице в это время было очень холодно. Водители пытались самостоятельно устранить неполадку, но у них ничего не получалось. Чтобы как-то согреть пассажиров, водители принялись жечь запасные покрышки.

К счастью, на помощь пришли сотрудники ГИБДД: во время патрулирования они заметили автобус с замерзающими иностранцами. Полицейские вызвали на место ЧП автобус местного АТП и доставили пассажиров на ближайшую автостанцию. Также инспекторы ГИБДД организовали доставку сломавшегося транспортного средства в теплый бокс для ремонта.

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