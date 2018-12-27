2018-12-27T05:10:32+03:00
Происшествия

Докатался: Кузбассовец украл у друга дорогой автомобиль и разбил его

Угонщика нашли по потерянной шапке
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Автомобиль стоимостью более 550 тысяч рублей житель Прокопьевска угнал у друга, чтобы покататься. В результате машина была разбита, а горе-гонщик оказался в полиции.

35-летний житель города Прокопьевска некоторое время назад лишился водительского удостоверения за нарушения Правил дорожного движения. Однако мужчина так мечтал снова вернуться за руль, что, оказавшись в гостях и увидев на комоде ключи от автомобиля, не смог удержаться и угнал машину. Мужчина так бы и катался, если бы не попал в ДТП: на одном из крутых поворотов он не справился с управлением, и машина перевернулась. Испугавшись последствий, прокопчанин сбежал с места ДТП, забыв на заднем сидении спортивную шапочку. Именно по этой шапочке сотрудникам полиции удалось узнать, кто же был угонщиком: ее узнал владелец авто.

За угон автомобиля 35-летний прокопчанин может лишиться свободы на срок до пяти лет. сейчас машину вернули законному владельцу. К слову, владельцу авто причинен ущерб, превышающий 550 тысяч рублей.

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