2018-12-27T06:18:11+03:00
Общество

Московский хирург провел мастер-класс в кемеровской больнице

Врач показал, как нужно вырезать рак толстой кишки
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: Департамент здравоохранения КузбассаФото: Департамент здравоохранения Кузбасса
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Ведущий хирург России Илья Черниковский провел мастер-класс в областном онкологическом диспансере. Врач продемонстрировал возможности лапароскопии при лечении рака толстой кишки.

В мастер-классе кандидата медицинских наук приняли участие кузбасские медики, а также врачи из Томска и Новосибирска.

– Мы здесь, чтобы помочь молодым медикам начать применять в своей практике высокотехнологичные, в том числе лапароскопические методы хирургических вмешательств, – отметил Илья Черниковский.

Операция, которую провел хирург, отличается низким болевым синдромом. После вмешательства у пациента остается только несколько небольших шрамов. Кроме того, такая операция позволяет снизить сроки реабилитации.

По словам главврача онкологического диспансера Виктора Луценко, сегодня не хватает специалистов, которые владеют методиками проведения высокотехнологичных операций.

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