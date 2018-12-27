Кузбасские депутаты решили ввести штрафы за парковку до 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:58 2018-12-27T07:17:00+03:00

Депутаты предлагают брать с граждан до двух тысяч рублей за парковку на газонах Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Новокузнецкие депутаты хотят ввести в Кузбассе штрафы за парковку на газонах до 20 тысяч рублей. С такой инициативой ранее выступил Сергей Кузнецов.

Как отмечают в администрации Новокузнецка, в этом году мэрия получила 10 письменных жалоб о том, что владельцы оставляются автомобили на газонах, детских и спортивных площадках.

– Подобное поведение автомобилистов, кроме всего прочего, портит облик города. И с этим, безусловно, надо бороться. Соответствующую норму надо закрепить на законодательном уровне, поэтому депутатский корпус считает важным выступить с такой инициативой, – рассказал журналистам Сергей Ярославлев, председатель комитета по развитию местного самоуправления и правопорядка НГСНД.

Депутаты отмечаю, что в Москве уже установлена административная ответственность за парковку на газоне. Гражданам там грозит штраф в пять тысяч рублей, должностным лицам – 30 тысяч, юридическим – 300 тысяч. Законность таких штрафов признал Конституционный суд.

Депутаты Новокузнецка хотят дополнить закон Кемеровской области «О законодательной деятельности в Кемеровской области» и ввести в Кузбассе административную ответственность за парковку на газонах. Для граждан штраф предлагается сделать в размере от 500 до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трех до пяти тысяч рублей, для юрлиц – от пяти до 20 000 рублей.