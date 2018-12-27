2018-12-27T07:41:38+03:00
Общество

В Кузбассе стало больше больных гонконгским гриппом

За неделю число заболевших выросло в семь раз
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы стали чаще болеть: за неделю на 13% выросло количество заболевших ОРВИ. У семи кузбассовцев диагностирован вирус гонконгского гриппа.

С каждым днем все больше и больше кузбассовцев заболевают ОРВИ и гриппом. Но, несмотря на увеличение количества заболевших, пока эпидемии нет.

Как сообщают специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, на минувшей неделе зарегистрировано почти 17,76тысячи случаев ОРВИ. Причем количество заболевших увеличилось на 2,13 тысячи человек или на 13,6 процента. У 160 человек был исследован клинический материал. Оказалось, что у семи человек причиной заболевания стал вирус гриппа А/H3N2, у остальных же причиной заболевания стали вирусы негриппозной этиологии.

- За неделю диагноз «ОРВИ» установлен 3429 жителям областного центра, что на 677 человек больше, чем на предыдущей неделе. Госпитализировано 52 больных ОРВИ, в том числе 47 детей, - отметили в пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

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