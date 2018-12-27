Стала известна погода на новогодние каникулы в Кузбассе

СЕГОДНЯ 08:06 2018-12-27T08:26:44+03:00

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Кемеровские синоптики рассказали о погоде на новогодних каникулах. Самые холодные дни придутся на Рождество.

В канун нового года, 31 декабря, будет днем около - 15 градусов, при прояснении может быть немного морознее. Синоптики обещают небольшой снег и легкий ветер. В новогоднюю ночь также будет идти небольшой снег. Юго-западный ветер будет умеренным. Температура воздуха будет в пределах -15, -20 градусов при сохранении облачности. При прояснении столбик термометра опустится до - 25 градусов.

Днем 1 января будет -12,-17 градусов. Синоптики обещают небольшой снег и юго-западный ветер. Ночью похолодает до -15,-20 градусов, при прояснении – до -25 градусов. 2 января сохранится та же температура, что и 1-го января, а также снег и западный ветер.

– В течение праздничных дней погода будет переменчивой со снегопадами и ветрами. Рождество будет морозным. В конце первой декады января ожидаются температуры до -30 градусов и ниже, – отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.