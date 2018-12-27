2018-12-27T09:51:59+03:00
Общество

Деды Морозы пробегут кросс по бульвару Строителей в Кемерове

Попутно новогодние волшебники будут поздравлять всех с Новым годом
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Любители бега и поклонники здорового образа жизни проведут в Кемерове кросс Дедов Морозов. Присоединиться к ним смогут все желающие.

Подарить немного хорошего настроения горожанам решили любители бега из Кемерова. Обычные люди, не профессиональные спортсмены, в костюмах Дедов Морозов пробегут круг по обновленному бульвару Строителей, по дороге поздравляя горожан с праздником и раздавая конфеты.

- Самые маленькие участники забега поедут на снегокатах, - отметил один из организаторов акции Роман Малов. – И, конечно же, приглашаем присоединиться к импровизированному забегу всех желающих!

Сейчас уже набралось с полтора десятка желающих на час превратиться в Деда Мороза и подарить хорошее настроение людям. Сбор бегунов назначен на 30 декабря, 10:30 у главной сцены на бульваре Строителей напротив дома №29. Старт – в 11:00. А на финише всех ждет горячий чай и сладости.

К слову, 1 января в 12:00 в парке Жукова стартует «Забег обещаний», который организуют уже профессиональные бегуны. «Забег обещаний» - традиционная акция федеральной коммерческой школы бега. Участникам предстоит преодолеть 2019 метров во имя достижения личной или общественной цели.

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