В Новокузнецке отменили предновогоднюю продовольственную ярмарку

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-27T10:03:33+03:00

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Запланированная на последнюю пятницу уходящего года продовольственная ярмарка в Новокузнецке отменяется. Об этом сообщили в администрации города.

Продовольственная ярмарка, которая была запланирована на 28 декабря в Новокузнецке, отменяется из-за морозов. Пришедшие под новый год холода не позволят горожанам закупить необходимые продукты и другие товары к новогоднему столу по выгодным ценам.

- Областная ярмарка, запланированная 28 декабря на Площади общественных мероприятий Центрального района, отменяется в связи с установившимися низкими температурами, - сообщили в администрации города Новокузнецка.

Будет ли назначен другой день для проведения ярмарки, пока не уточняется.