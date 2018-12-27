В Новокузнецке отменили предновогоднюю продовольственную ярмарку
Запланированная на последнюю пятницу уходящего года продовольственная ярмарка в Новокузнецке отменяется. Об этом сообщили в администрации города.
Продовольственная ярмарка, которая была запланирована на 28 декабря в Новокузнецке, отменяется из-за морозов. Пришедшие под новый год холода не позволят горожанам закупить необходимые продукты и другие товары к новогоднему столу по выгодным ценам.
- Областная ярмарка, запланированная 28 декабря на Площади общественных мероприятий Центрального района, отменяется в связи с установившимися низкими температурами, - сообщили в администрации города Новокузнецка.
Будет ли назначен другой день для проведения ярмарки, пока не уточняется.