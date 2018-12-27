2018-12-27T10:44:52+03:00
Общество

Житель Кузбасса сел пьяный за руль ради друга

Теперь ему грозит два года тюрьмы
Кирилл ЧАЩИН
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В Березовском пьяный мужчина сел за руль автомобиля, чтобы выручить друга. За повторную пьяную езду ему грозит срок.

Ночью экипаж ГИБДД заметил на улице автомобиль, который вилял из стороны в сторону. Когда водителя остановили, он признался, что пил вечером, но заверил полицейских, что давно протрезвел. Однако освидетельствование показало, что мужчина все еще пьян. Кроме того, оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. Его на два года лишили прав и приговорили к 240 часам обязательных работ.

– Дознавателю мужчина пояснил, что вечером он распивал пиво с другом. Ночью тот повез его домой. Увидев экипаж ГИБДД, он предложил пьяному водителю пересесть на пассажирское сиденье, а сам занял его место, поскольку считал себя трезвым, – рассказали в областном управлении МВД.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

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