«Кровь во имя жизни»: кемеровчан приглашают принять участие в акции

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-27T10:52:35+03:00

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В пятницу, 28 декабря, кемеровчане смогут принять участие в акции «Кровь во имя жизни». Акция будет проходить на базе Кузбасского кардиологического центра.

В последнюю пятницу декабря в Кузбасском кардиологическом центре будет проходить акция, направленная на пропаганду массового безвозмездного донорства крови. В этот день сотрудники НИИ комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний и Кемеровского областного кардиодиспансера сдадут кровь, которая в будущем может спасти жизнь кого-то из кузбассовцев. Присоединиться к акции могут и все горожане, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Всем, кто сдал кровь, будут предоставлены два донорских дня и талон на питание, - отметили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.

Сделать это можно с 09:00 до 12:00 по адресу: Кемерово, Сосновый бульвар, 6, 1 этаж, кабинет № 1145.