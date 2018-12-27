На пожаре в Новокузнецке погибла женщина

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-27T11:23:13+03:00

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В Новокузнецке на пожаре погибла пожилая женщина. Возгорание произошло из-за обогревателя, считают специалисты.

Пожар произошел прошлой ночью в частном доме на улице Солнечная, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». Сообщение о возгорании поступило в МЧС около двух часов ночи. На место оперативно прибыли спасатели. После тушения пожара огнеборцы нашли в доме тело 65-летней хозяйки. По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электрообогревателем. Смерь женщины, по предварительному заключению экспертов, произошла из-за отравления угарным газом.