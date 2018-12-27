В Кузбассе назначили руководителя департамента по охране объектов животного мира

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-27T11:48:52+03:00

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В администрации Кемеровской области назначили и.о. начальника департамента по охране объектов животного мира. Им стал полковник полиции в отставке Евгений Бойко.

Напомним, что в октябре 2018 года бывший начальник департамента Павел Степанов покинул свое кресло, которое они занимал семь лет.

Евгений Бойко родился 6 июля 1980 года в Анжеро-Судженске. С 2002 после окончания Омской академии служил в ГУВД по Кемеровской области. В октябре 2016 года он получил должность начальника отдела контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы кузбасского управления Росгвардии.

Евгений Бойко ушел со службы в звании полковника полиции. Он отмечен знаком «Отличник милиции», знаком «За верность долгу» и медалями «За отличие в службе» II и III степеней.