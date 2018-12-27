Виновата «Белочка»: После посещения бара кемеровчанин попал в больницу

СЕГОДНЯ 12:02 2018-12-27T12:02:06+03:00

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Житель города Кемерова зашел в бар выпить пива. Но вместо того, чтобы отдохнуть и расслабиться, он попал в больницу.

Кемеровчанин зашел в бар «Белочка» и заказал себе пива. Бармен налил полную кружку пенного, клиент сделал глоток и с ужасом почувствовал жжение. Как оказалось, вместо пива ему подали жидкость для прочистки труб. Клиент тут же побежал к красу, чтобы промыть рот, ему даже налили молока, чтобы нейтрализовать действие химического вещества. Через час гость ушел домой и уже там почувствовал себя плохо. В больнице, куда доставили кемеровчанина, диагностировали отравление средней тяжести и химический ожог желудочно-кишечного тракта и ожог веществами прижигающего действия.

Как же химическое вещество попало в пиво? Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выяснили, что в тот день в баре действительно промывали трубы спецраствором. Бармен был уверен в том, что все кеги и трубки промыты, поэтому и налил клиенту пива. Увы, его ошибка стоила здоровья клиенту.

Во время проверки специалисты Роспотребнадзора также обнаружили, что сотрудники заведения не носят санитарную одежду, не ведут журнал осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, а в самом бане нет аптечки для оказания первой помощи. Как сообщается на сайте Центрального районного суда, работа бара приостановлена на 40 суток.