2018-12-27T12:27:40+03:00
Общество

В Кемерове перед Новым годом изменили работу реверсивных светофоров

Светофоры не будут работать все каникулы
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове в связи с загруженностью дорог перед новогодними праздниками изменили работу реверсивных светофоров.

По информации Центра организации дорожного движения, с 27 по 29 декабря включительно в вечернее время на проспекте Советском будут отключены реверсивные светофоры. Данное решение было принято специалистами ЦОДД совместно с Госавтоинспекцией. Как показал мониторинг автомобильного трафика, в вечернее время наблюдаются равные по интенсивности потоки транспорта, которые движутся как в сторону центра, так и в обратном направлении.

Кроме того, работа реверсивных светофоров изменится и на новогодних праздниках. С 30 декабря по 8 января реверсивное движение на проспекте Советском будет отключено – это связано с уменьшением транспортной нагрузки в праздничные дни.

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