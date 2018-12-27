В Кемерове на Мичурина столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 13:50 2018-12-27T13:51:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове вечером 27 декабря произошло очередное ДТП на улице Мичурина. Здесь, по словам очевидцев, лоб в лоб столкнулись Nissan Qashqai и Nissan AD.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16.00 недалеко от Городского классического лицея, который располагается на улице Мичурина, 19. Очевидцы аварии выложили фотографии последствий в социальных сетях, уточнив, что ДТП было лобовым. На кадрах видно, что оба автомобиля получили повреждения передних частей. На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Данные о возможных пострадавших и обстоятельствах аварии в данный момент уточняются.

Отметим, что пару дней назад, на этой же улице произошло еще одно лобовое ДТП с участием Hyundai Solaris и Toyota Ipsum. В нем пострадали два человека.