На выходных в Кузбассе потеплеет до -10 градусов

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-27T14:07:17+03:00

По ночам может холодать до 27 градусов ниже нуля

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На грядущих выходных в Кузбассе потеплеет до -10,-15 градусов. Специалисты Кемеровского гидрометцентра прогнозируют по-зимнему комфортную и по-сибирски разнообразную погоду.

В субботу днем в Кузбассе ожидается от -17 до -22 градусов. На юге области будет -10,-15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -17,-22, местами до -27 градусов. Осадков в этот день не будет. Ветер синоптики обещают умеренный, с юго-запада.

В воскресенье днем в Кузбассе потеплеет до -10,-15 градусов. Пройдут небольшие осадки. Ветер не сменит направления, будет умеренным. Ночью в регионе будет от -15 до -20 градусов, местами возможно понижение до -27 градусов.

Напомним, также синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и январские праздники.