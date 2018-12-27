На выходных в Кузбассе потеплеет до -10 градусов
На грядущих выходных в Кузбассе потеплеет до -10,-15 градусов. Специалисты Кемеровского гидрометцентра прогнозируют по-зимнему комфортную и по-сибирски разнообразную погоду.
В субботу днем в Кузбассе ожидается от -17 до -22 градусов. На юге области будет -10,-15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -17,-22, местами до -27 градусов. Осадков в этот день не будет. Ветер синоптики обещают умеренный, с юго-запада.
В воскресенье днем в Кузбассе потеплеет до -10,-15 градусов. Пройдут небольшие осадки. Ветер не сменит направления, будет умеренным. Ночью в регионе будет от -15 до -20 градусов, местами возможно понижение до -27 градусов.
Напомним, также синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь и январские праздники.