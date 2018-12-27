В Кузбассе на трассе замерзали полсотни иностранцев
На кузбасской трассе в мороз сломался автобус с иностранцами. Полицейские вместе со спасателями пришли на помощь замерзающим.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию Юрги поступил звонок о том, что пассажиры и водитель международного автобуса из Казахстана нуждаются в помощи. При температуре воздуха ниже -30 градусов в автобусе замерзла солярка. 55 иностранце вынуждены были спасаться от холода в холодном салоне.
– Стражи порядка и спасатели организовали их доставку в ближайший населенный пункт, где обогрели гостей и напоили горячим чаем. Заодно полицейские проверили документы у мигрантов и выяснили, что некоторые из них находятся на территории России незаконно, – рассказали в МВД. 13-ти пассажирам грозит штраф.
После того, как автобус отогрели и отремонтировали, пассажиры смогли продолжить путь.