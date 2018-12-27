2018-12-27T18:23:30+03:00
Общество

В Новокузнецке бабушка потеряла шестилетнего внука

Женщина оставила его на улице с сестрой-одногодкой
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Новокузнецке женщина потеряла на улице шестилетнего внука. Мальчика вместе с сестрой она оставила перед входом в банк.

Накануне в полицию Новокузнецка позвонила женщина и сообщила, что на улице Ермакова маленький мальчик гуляет совсем один. Инспекторы по делам несовершеннолетних забрали ребенка в отдел полиции. Через некоторое время стражам порядка позвонила горожанка и рассказала, что у нее потерялся шестилетний сын. Полицейские успокоили ее, сказав, что ребенок нашелся.

Как выяснили стражи порядка, бабушка вместе с шестилетними внуками отправилась в отделение банка.

–При этом сама она зашла в помещение, а детей, брата с сестрой, оставила дожидаться ее на улице, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. – Когда пенсионерка вышла из банка, то обнаружила, что один из детей пропал. Она позвонила и рассказала о произошедшем маме ребенка, а та сообщила в полицию.

Сотрудники полиции вернули мальчика матери, которая поблагодарила их за помощь.

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