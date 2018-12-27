В Новокузнецке трамвай зажал руку женщине и протащил за собой
В Новокузнецке трамвай зажал дверью пожилой женщине руку и протащил ее несколько метров. Спасли горожанку очевидцы.
Как рассказали в УГИБДД Новокузнецка, 23 декабря в 16.59 на пересечение улицы М. Тореза и проспекта Советской Армии на трамвайной остановке стояла женщина с пакетами и сумками. Когда подъехал трамвай, женщина пыталась зайти в салон.
– По ее словам, она только руку успела просунуть в проем, как дверь закрылась и прищемила ее. Два-три метра она пробежала за трамваем с зажатой рукой. Четверо человек стали очевидцами. Двое останавливали трамвай: один руками махал, другой – стучал по трамваю, – рассказали в ГИБДД. –Когда трамвай остановился и открыл дверь, женщина отправилась в травмпункт. Ей диагностировали ушиб руки и растяжение тазобедренного сустава.
Водитель и кондуктор трамвая утверждают, что женщина сама не успела занести руку с пакетами в трамвай, зайдя в вагон. По их словам, травму горожанка получила уже в трамвае.
Чтобы разобраться в спорной ситуации, инспекторы просят откликнуться свидетелей, которые оказывали помощь женщине, и позвонить по телефонам:
8 (3843) 45-97-27; 8-908-957-5410.