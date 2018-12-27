2018-12-27T19:29:15+03:00
Происшествия

В Новокузнецке трамвай зажал руку женщине и протащил за собой

Водитель отрицает свою вину
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: city-n.ruФото: city-n.ru
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В Новокузнецке трамвай зажал дверью пожилой женщине руку и протащил ее несколько метров. Спасли горожанку очевидцы.

Как рассказали в УГИБДД Новокузнецка, 23 декабря в 16.59 на пересечение улицы М. Тореза и проспекта Советской Армии на трамвайной остановке стояла женщина с пакетами и сумками. Когда подъехал трамвай, женщина пыталась зайти в салон.

– По ее словам, она только руку успела просунуть в проем, как дверь закрылась и прищемила ее. Два-три метра она пробежала за трамваем с зажатой рукой. Четверо человек стали очевидцами. Двое останавливали трамвай: один руками махал, другой – стучал по трамваю, – рассказали в ГИБДД. –Когда трамвай остановился и открыл дверь, женщина отправилась в травмпункт. Ей диагностировали ушиб руки и растяжение тазобедренного сустава.

Водитель и кондуктор трамвая утверждают, что женщина сама не успела занести руку с пакетами в трамвай, зайдя в вагон. По их словам, травму горожанка получила уже в трамвае.

Чтобы разобраться в спорной ситуации, инспекторы просят откликнуться свидетелей, которые оказывали помощь женщине, и позвонить по телефонам:

8 (3843) 45-97-27; 8-908-957-5410.

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