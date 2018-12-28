2018-12-28T03:39:28+03:00
Происшествия

В Кузбассе девушка расцарапала лицо полицейскому

Стражи порядка отказались подвозить ее до кафе
Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе 25-летняя девушка расцарапала лицо полицейскому. Ей не понравилось, что стражи порядка отказали ей в просьбе.

В октябре этого года 25-летняя жительница Яшкинского района ночью выпивала вместе с подругами в местном кафе. Неожиданно туда пришел ее муж и они стали ругаться, выяснять отношения. Во время ссоры она без верхней одежды вышла из кафе на улицу, где заметила полицейский автомобиль. Девушка рассказала полицейским о конфликте с мужем и попросила подвести ее домой.

– Поскольку она находилась в состоянии опьянения и была без верхней одежды, сотрудники полиции приняли решение доставить гражданку домой. В пути пассажирка потребовала, чтобы полицейские отвезли ее обратно в кафе – забрать одежду. В это время автомобиль уже подъехал к дому женщины, полицейские попросили ее выйти. Обвиняемую разозлила их просьба, она руками несколько раз схватила одного из сотрудников за лицо, расцарапав ногтями, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

После нападения на сотрудника, девушка вышла из служебного автомобиля и стала ловить машины, чтобы добраться до кафе. В этой время на место подъехали коллеги полицейских и задержали девушку. В отношении нее было возбуждено уголовное дело за применение насилия к сотруднику полиции.

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