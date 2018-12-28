2018-12-28T04:13:27+03:00
Общество

В КузГТУ назначили нового ректора

Им стал Андрей Кречетов
Кирилл ЧАЩИН
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Андрей Кречетов стал новым ректором КузГТУАндрей Кречетов стал новым ректором КузГТУ
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Министерство науки и высшего образования России назначило нового ректора КузГТУ. Им стал Андрей Кречетов, исполнявший обязанности руководителя вуза.

Приказом от 21 декабря Андрей Кречетов был утвержден на должность ректора Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева. В должность он вступил 25 декабря. Полномочия нового ректора продлятся до 24 декабря 2023 года.

Андрей Кречетов родился в 1976 году В 1998 году он окончил Кузбасский государственный технический университет. Затем работал ассистентом, потом — старшим преподавателем на кафедре технологии металлов, доцентом кафедры технологии машиностроения.

В 2009 году он занял должность декана механико-машиностроительного факультета КузГТУ. В октябре 2011 года стал проректором по учебной работе. С октября 2016 года Кречетов исполнял обязанности ректора КузГТУ.

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