2018-12-28T05:05:11+03:00
Общество

Врачи скорой помощи в Кузбассе получили 25 новых машин

Вскоре подстанции получат еще девять автомобилей
Кирилл ЧАЩИН
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Проходимые УАЗы будут спасать пациентов в сельской местности. Фото: АКОПроходимые УАЗы будут спасать пациентов в сельской местности. Фото: АКО
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Кузбасские станции скорой помощи и больницы получили 25 новых автомобилей. В ближайшее время медики получат еще девять «скорых» и 14 автомобилей для доставки пациентов на гемодиализ.

Автопарк 17 медицинских учреждений Кузбасса пополнился новыми УАЗами и ГАЗелями. Автомобили модели «Соболь» отправились в больницы Кемерова, Киселевска, Новокузнецка, Прокопьевска, Белова, Ленинска-Кузнецкого и Яшкинского района. Полноприводные УАЗы была направлены в Тисульский, Топкинский, Тяжинский Крапивинский, Чебулинский, Ижморский, Промышленновский районы, а также в Таштагол, Юргу, Осинники и Прокопьевск.

Все автомобили оснащены дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ и ИВЛ, кислородными масками, носилками и прочим необходимым.

– По федеральным стандартам в случае экстренных вызовов время прибытия бригады на место составляет 20 минут. Если ежегодно пополнять автопарк наших медучреждений на 30-35 машин, этого будет достаточно, чтобы выдерживать нормативы и оказывать оперативную и качественную помощь населению, — отметил и.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаил Малин.

Как отметили в областном департаменте охраны здоровья населения, вскоре автопарки медучреждений получат еще девять автомобилей.

Кроме того, в январе 2019 года в Кузбасс поступит 14 комфортабельных автомобилей для транспортировки пациентов с хронической почечной недостаточностью в диализные центры для гемодиализа. Для закупки транспорта из бюджета области было выделено 20 миллионов рублей.

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