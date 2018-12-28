2018-12-28T05:40:44+03:00
Происшествия

В Кузбассе пожарные спасли двух детей из горящего дома

Они задыхались в дыму на третьем этаже
Кирилл ЧАЩИН
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Пожарные спасли двух детей, которые находились в задымленной квартире. Фото: МЧСПожарные спасли двух детей, которые находились в задымленной квартире. Фото: МЧС
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В поселке Тяжинский пожарные спасли из горящего дома четырех человек. Двоих задыхающихся детей сняли с третьего этажа.

В четверг на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в трехэтажном многоквартирном доме. На место выехали два отделения пожарных. Когда спасатели прибыли на место, второй подъезд дома был в дыму.

– В окне квартиры на третьем этаже мы увидели людей, среди них были дети. Они звали на помощь. Покинуть задымленное помещение самостоятельно уже не могли. Мы развернули трехколенную лестницу и по ней спасли двоих детей, – рассказал Александр Фролов, заместитель начальника тяжинского отряда федеральной противопожарной службы.

Одновременно с этим сотрудники звена газодымозащитной службы провело разведку. Во время обхода квартир спасатели спасли еще двух человек. Их вывели на улицу по лестницам при помощи самоспасателей. Кроме того, из дома были эвакуированы девять человек.

Как оказалось, пожар произошел в квартире на втором этаже. Его быстро ликвидировали. По предварительной оценке, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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