2018-12-28T07:56:52+03:00
Общество

В Кузбассе с должностей сняты директора четырех школ

Все они нарушили антикоррупционное законодательство
Екатерина РОМАНОВА
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Директора сразу четырех школ Новокузнецкого района лишились своих должностей после проверки прокуратурой. Как оказалось, все четверо нарушили антикоррупционный закон.

Во время проверки, которую проводила прокуратура Новокузнецкого района, выяснилось, что сразу четыре руководителя образовательные учреждений не имеют права заниматься этим видом деятельности.

Как оказалось, в 2018 году с марта по август на должности руководителей школ были приняты четыре человека. При этом ни один из них не представил работодателю сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Причем, это нужно было сделать в отношении себя, своих супругов и несовершеннолетних детей. Претенденты ж на должности директоров не сделали этого, нарушив антикоррупционное законодательство. Не обратил на это внимание и работодатель.

Прокурор внес начальнику Управления образования представление, и все четыре директора в настоящее время освобождены от занимаемых должностей.

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