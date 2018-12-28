В Новокузнецке на улице скончался мужчина

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-28T06:28:20+03:00

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В Новокузнецке накануне на одной из улиц было обнаружено тело мужчины. Правоохранители устанавливают причины смерти.

Тело мужчины около 10 часов утра заметили прохожие: он лежал неподалеку от магазина «Мария-Ра», что в Новоильинском районе на улице Рокоссовского. О страшной находке тут же сообщили врачам скорой помощи, однако им пришлось лишь констатировать смерть горожанина. Позже на место ЧП прибыли сотрудники полиции, однако сразу установить личность мужчины им не удалось: у него не оказалось документов, удостоверяющих личность.

Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить и личность погибшего, и причины, по которым наступила смерть. По предварительным данным, мужчина мог скончаться от переохлаждения.