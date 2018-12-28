2018-12-28T07:24:32+03:00
Происшествия

В Кемерове ночью горел цех по переработке овощей

Пожар случился около пяти часов утра
Екатерина РОМАНОВА
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Минувшим утром в Кемерове горел частный цех по переработке овощей. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Минувшим утром в Кемерове горел частный цех по переработке овощей. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Минувшим утром в Кемерове горел частный цех по переработке овощей. Здание частично уничтожено огнем.

Рано утром 28 декабря на пульт диспетчера поступил сигнал о том, что на улице Гвардейской в Кемерове горит частный цех по переработке овощей. На место тут же выдвинулись 15 пожарных и три единицы техники. Уже в 05:35 пожар был локализован, а в 05:42 – полностью ликвидирован.

- На момент прибытия первого подразделения веранда цеха горела открытым пламенем. В результате пожара обгорело отопительное оборудование и холодильник на веранде, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - На площади 24 квадратных метров обгорела деревянная обрешетка крыши. На 10 квадратных метрах произошло обрушение крыши.

Еще до прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировался один человек. А предварительной причиной пожара специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.

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