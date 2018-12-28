2018-12-28T08:03:22+03:00
Общество

Сергей Цивилев возглавил рабочую группу Госсовета России

Губернатор Кузбасса встал во главе одной из 16 рабочих групп
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев возглавил рабочую группу Госсовета России. Фото: пресс-служба АКОСергей Цивилев возглавил рабочую группу Госсовета России. Фото: пресс-служба АКО
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил одну из 16 рабочих групп Госсовета Российской Федерации, созданных президентом РФ Владимиром Путиным.

Сергей Цивилев стал руководителем рабочей группы по направлению «Энергетика». Кроме него еще два сибирских губернатора возглавили группы: губернатор Новосибирской области Андрей Травников займется вопросами образования и науки, а губернатор Алтайского края Виктор Томенко – вопросами сельского хозяйства.

Перед каждой рабочей группой стоит задача готовить материалы к заседаниям Госсовета, проводить анализ и давать оценку результатов реализации региональных проектов, искать и находить лучшие практики государственного и муниципального управления и заниматься их распространением. Также среди задач рабочих групп - взаимодействие с президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам и научно-методическое обеспечение деятельности Госсовета – об этом сообщает РИА Новости.

Заметим также, что руководителей рабочих групп назначает президент Российской Федерации, а вот их составом занимаются уже сами руководители и их заместители. Деятельность рабочих групп ведется на общественных началах, а их заседания проводятся не реже одного раза в месяц.

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