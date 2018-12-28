В Кемерове за год автомобилисты 184 раза наехали на пешеходов

СЕГОДНЯ 08:37 2018-12-28T08:37:14+03:00

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С начала 2018 года в Кемерове случилось 184 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы. Для 10 из них ДТП оказалось смертельным.

В областном центре с начала года произошло 184 наезда на пешеходов, причем виноватыми в этих ДТП были и водители, и пешеходы. Так, в 118 случаях водители игнорировали сигналы светофора, не замечали переходящих дорогу людей, а в 66 случаях сами пешеходы безответственно вели себя на дороге, переходя проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Для 180 человек ДТП закончилось травмами различной степени тяжести, лечением и реабилитацией. А еще 10 человек погибли.

Впрочем, тех, кто нарушает правила, намного больше: за год более 20 тысяч пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение ПДД. Еще более 12,5 тысяч административных материалов было составлено в отношении водителей.

- Правила для всех и только неукоснительно соблюдая их можно минимизировать печальные последствия ДТП, - отметил начальник ОГИБДД города Кемерово Дмитрий Волков и призвал и водителей, и пешеходов быть предельно внимательными на дороге, учитывать погодные условия и позаботиться о мерах безопасности.