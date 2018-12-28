2018-12-28T08:44:01+03:00
Происшествия

В Кемерове на Притомском столкнулись две Toyota

Фотографии аварии появились в социальных сетях
Екатерина БОРМОТОВА
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В аварии никто не пострадал Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"В аварии никто не пострадал Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове утром 28 декабря произошла авария на Притомском проспекте. Здесь столкнулись автомобили Toyota Corona Premio и Toyota RAV4.

Фотографии с места аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что на месте ДТП стоит карета скорой помощи и пожарная машина.

Как пояснили в городской Госавтоинспекции, водитель Toyota Premio двигался по Притомскому со стороны улицы Терешковой в направлении Волгоградской. Мужчина хотел развернуться в районе дома №20 по Притомскому, не предоставил преимущества в движении Toyota RAV4, после чего машины столкнулись.

- В результате аварии никто не пострадал, - уточнили в ведомстве.

В данный момент движение на данном участке дороги не затруднено.

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