На ремонт школ Кузбасса в 2019 году направят 2,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:01 2018-12-28T09:01:22+03:00

В наступающем году в регионе стартует проект по ремонту образовательных учреждений

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В 2019 году в Кузбассе стартует проект по ремонту и оснащению школ. Этот проект является частью Стратегии-2035.

На первом этапе финансирование будет осуществляться из регионального бюджета. Ежегодно с 2019 по 2021 годна ремонт и оснащение школ будет выделяться по 2,5 миллиарда рублей. сейчас муниципалитеты составляют реестр образовательных учреждений, котрым такой ремонт необходим в первую очередь. Свои заявки уже подали Топкинский район, Анжеро-Судженск, Осинники, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Таштагольский и Гурьевский районы, Белово, Мыски, Кемеровский район и город Кемерово.

- Проектными организациями будет проведена работа по техническому обследованию зданий образовательных учреждений, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт, которая в последующем пройдет государственную экспертизу, - отметила начальник департамента строительства Ирина Печеркина.

После того, как заключение будет получено, выберут подрядную организацию и заключат с ней контракт на проведение строительно-монтажных работ.