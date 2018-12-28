Оргкомитет по празднованию 300-летия Кузбасса возглавил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-28T12:18:24+03:00

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Для организации празднования 300-летия Кузбасса создан комитет, возглавил который заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Заместителем председателя оргкомитета назначен Сергей Цивилев.

6 июня 2021 года в Кемеровской области будут праздновать 300-летний юбилей образования Кузбасса. Состав организационного комитета по празднованию юбилея утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В состав оргкомитета вошли такие известные россияне, как Евгений Гришковец и Владимир Машков, глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, худрук-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и и.о. ректора Российской академии музыки им. Гнесиных Галина Маяровская и многие другие.

- В состав оргкомитета вошли авторитетнейшие специалисты, ключевые эксперты в своих отраслях, знающие регион, его особенности и проблемные точки. Их участие в подготовке 300-летия образования Кузбасса несомненно даст эффективный результат, поможет нам решить все задуманное, а также привлечет внимание все большего числа представителей предпринимательских кругов, экспертного сообщества, зарубежных гостей, - подчеркнул губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Напомним, с идеей установить официальный год празднования к президенту обратились работники разреза «Черниговский». Позже этот вопрос обсуждался на личной встрече президента и врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В августе 2018 года Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса.