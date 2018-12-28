Сергей Цивилев организует встречу маленьких кузбассовцев с Хабибом Нурмагомедовым

СЕГОДНЯ 11:49 2018-12-28T11:49:36+03:00

Такое обещание губернатор Кузбасса дал на Госсовете в Москве

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал кузбасским детям устроить встречу с российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым. Данное обещание глава угольного региона дал на заседании Госсовета в Кремле.

В четверг, 27 декабря, в Андреевском зале Кремля прошло заседание Госсовета, которое было посвящено итогам Года добровольца в России. Кроме обсуждения вопросов дальнейшего развития движения в стране, участников Госсовета ждали необычные елки с новогодними пожеланиями от россиян разных возрастов. Поэтому каждый участник заседания смог стать новогодним волонтером и осуществить чью-то мечту.

Так, например, губернатор Кузбасса пообещал пятилетнему мальчику и его братьям устроить встречу с российским бойцом.

«Все желания из Кемеровской области взял, собрал. Мальчик пять лет, просит, вместе со своими братьями, встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. Я организую им встречу обязательно», - цитируют Сергея Цивилева «Вести.Ru».