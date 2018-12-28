В Кузбассе детей заставляли работать по восемь часов в день

СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-28T11:51:58+03:00

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Во время проверок, которые проводили сотрудники тяжинской прокуратуры, оказалось, что трудовые права несовершеннолетних неоднократно нарушались. Решившие подработать во время каникул дети трудились по восемь часов в день.

В 2018 году 41 ребенок в Тяжинском районе решил подработать во время каникул. Работодатели слюблюли порядок трудоустройства несовершеннолетних, однако график их работы зачастую был выствроен с нарушениями законодательства. Так, подростки находились на рабочем месте до восьми часов в день, а это недопустимо по закону. Кроме того, работодатели не провели специальную оценку безопасности условий труда на рабочих местах, где трудились дети.

- По фактам выявленных нарушений прокуратурой района внесено четыре представления, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - По результатам их рассмотрения шестеро виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.