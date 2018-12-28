В Кузбассе наказали мотоциклистов, катавшихся по главной городской площади

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-28T12:37:54+03:00

Байкеры катались по площади, когда на ней находились взрослые и дети. Фото: кадр видео city-n.

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В Новокузнецке нашли и наказали мотоциклистов, устроивших покатушки на главной городской площади. Мотоциклисты уверяли, что хотели всего лишь устроить небольшое шоу.

Двоих мотоциклистов, решивших днем покататься по Площади общественных мероприятий в Новокузнецке разыскали сотрудники полиции. Для этого пришлось опросить тренеров и владельцев мотоклубов, проверить станции техобслуживания, изучить странички в соцсетях. В конце концов, нарушители спокойствия были найдены. Оба мотоциклиста уверяли, что в их действиях не было хулиганства: они всего лишь хотели пропагандировать мотоспорт. Оба 30-летних байкера на любительском уровне занимаются мотоспортом в одном из городских мотоклубов. Оба признали свою вину.

- Один из водителей не подлежит административному наказанию. В отношении второго стражи порядка составили два протокола, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Общая сумма наложенных на него административных штрафов составила 2,8 тысячи рублей.

Напомним, мотоциклисты катались по городской площади в один из выходных дней, когда рядом было полно народу, в том числе и маленькие дети. Возмущенные горожане сняли на видео, как байкеры разъезжали по площади и выложили его в соцсети.