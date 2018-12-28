В кузбасские больницы поступило 39 аппаратов УЗИ

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-28T13:11:36+03:00

35 из этих аппаратов установлено в детских поликлиниках

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В поликлиники и больницы Кузбасса поступили новые современные аппараты УЗИ. Большая часть из них установлена в детских поликлиниках и позволит проводить ребятишкам своевременной обследование.

Благодаря новым аппаратам кузбасские врачи смогут проводить диагностические исследования в ангиологии, кардиологии, эндокринолонии, акушерстве и гинекологии, гастроэнтерологии, урологии, неврологии и прочих областях. Примечательно, что большинство УЗИ-аппаратов установлены в детских поликлиниках.

17 передвижных УЗИ-систем экспертного класса установлены в детских поликлиниках Кемерова, Анжеро-Судженска, Осинников, Прокопьевска, Краснобродского, Мариинска, Новокузнецка, Киселевска и Белова. Еще 18 портативных ультразвуковых цифровых диагностических сканеро, не уступающих в функциональности стационарным моделям, в будут работать в детских медицинских учреждениях Кемерова, Топков, Верх-Чебулы, Тисуля, Яи, Гурьевска, Таштагола, Юрги, Яшкино, Новокузнецка и Анжеро-Судженска, пос.Тяжинский.

Три современные ультразвуковые диагностические системы поступили в поликлиники Новокузнецка. Еще один мощный и бесшумный ультразвуковой аппарат, упрощающий проведение исследований, получил Новокузнецкий перинатальный центр.

- Материально-техническая база детских поликлиник обновляется в рамках подготовки к празднованию 300-летия открытия Кузбасса, - отметили в пресс-службе департамента охраны здоровья населения. - В течение трех лет более 300 единиц медицинской техники поступят в 71 детскую поликлинику и поликлинические отделения в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Кемеровской области».