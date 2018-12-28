Новокузнечанка на школьном утреннике ограбила учителя

СЕГОДНЯ 13:36 2018-12-28T13:38:36+03:00

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Неприятный инцидент произошел в одной из школ Новоильинского района города Новокузнецка. Здесь во время утренника у учителя пропали 50 тысяч рублей.

Педагог вместе с детьми отправилась на утренник, а 18-летняя сестра одного из учеников попросила разрешения подождать брата в классе. Учитель разрешила, а когда утренник подошел к концу и педагог вернулась в класс, оказалось, что из ее стола похищены деньги – 50 тысяч рублей. Женщина тут же вызвала полицию, чтобы поймать вора. Каково же было удивление учителя, когда оказалось, что деньги присвоила 18-летняя студентка, сестра ученика, которая оставалась в кабинете. При личном досмотре стражи порядка изъяли у нее деньги – все 50 тысяч рублей.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кем5еровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 2 года лишения свободы.