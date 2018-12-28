Утонувших в Кузбассе снегоходчиков ищут при помощи магнита

СЕГОДНЯ 15:35 2018-12-28T15:37:14+03:00

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Кузбасские спасатели продолжают поиск пропавших на Беловском водохранилище снегоходчиков и в 30-градусные морозы. Сейчас поиски ведутся не только с помощью камер и эхолотов, но и магнита.

Тела двух мужчин, которые считаются пропавшими без вести на Беловском водохранилище, до сих пор не найдены. Поиски осложняются тем, что не известно точное место, где мог утонуть снегоход вместе с двумя мужчинами, а сложная техника, работающая в экстремальных условиях, выходит из строя.

- Поиски по-прежнему продолжаются. Сейчас в распоряжении спасателей имеется мощный магнит, который предоставила администрация города Белово, - отметил главный специалист отдела СМИ и организации Агентства защиты населения и территорий Кемеровской области Дмитрий Халецкий. – В районе, где предположительно случилось ЧП, спасатели бурят лунки расстоянии метра друг от друга, а потом обследуют дно при помощи магнита.

Если магнит попадает на что-то металлическое, в лунку опускают камеру. Таким образом удается беречь от мороза технику и продолжать поиск пропавших снегоходчиков.

- На данный момент точнее местонахождение тел не определено, - уточнил Дмитрий Халецкий. – поиск тел продолжается.

Напомним, трагический инцидент произошел в ночь на 23 декабря неподалеку от села Менчереп на территории Беловского водохранилища. Трое мужчин катались по льду на снегоходе, однако в какой-то момент транспортное средство вместе с людьми ушло под воду. 28-летнему жителю Белова удалось выплыть, двое других мужчин 32 и 35 лет считаются пропавшими без вести