Кемеровский театр заинтересовался спектаклем о пожаре в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-28T17:02:03+03:00

Трагедия "Зимней вишни" до сих пор болью отзывается в сердцах кузбассовцев. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменить размер текста: A A

Один из кемеровских театров заинтересовался спектаклем о пожаре, который случился в ТРЦ «Зимняя вишня». Валерия Березкина, автор пьесы, побывала в Кемерове, пообщалась с людьми, пережившими трагедию, и сейчас завершает работу над сценарием.

- Интерес к пьесе есть, но каких-то конкретных договоренностей, подписей под документами нет, - заметила Валерия Березкина. – Так что пока рано говорить, где именно будет поставлен спектакль.

Сценарист и режиссер из Красноярска Валерия Березкина с сентября работает над сценарием. С людьми, чьи истории ложились в основу сценария, она общалась по телефону и в социальных сетях, а потом встретилась лично, приехав в Кемерово. Режиссер отметила, что канву спектакля составляют истории людей, так или иначе причастных к трагедии. Это и обычные горожане, которых трагедия не коснулась, и семьи погибших, и семьи пожарных, оказавшихся на скамье подсудимых. Главная же идея – рассказать истории пожарных, участвовавших в ликвидации пожара в ТРЦ, и их семей, не вставая ни на чью сторону и не пытаясь искать правых и виноватых.

- Если все будет хорошо, в конце января сценарий может быть уже готов, - отметила Валерия. – Сама же постановка может осуществиться к 25 марта.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 37 детей и 23 взрослых человека. После ЧП здание было решено снести, а на его месте построить памятный сквер. Работы по сносу здания были завершены в конце августа, к этому времени появился план будущего сквера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На месте стихийного мемориала у «Зимней вишни» установили памятный камень

В Кемерове на место стихийного мемориала у торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» привезли памятный камень. Его установили утром 21 августа (подробности)

В Кемерове снесли здание «Зимней вишни»

В Кемерове снесли основное здание торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта произошел пожар. На месте трагедии продолжаются работы, специалисты убирают строительный мусор (подробности)

«Как себя поведут конструкции – предугадать невозможно»: строитель о сносе «Зимней вишни»

- Мы начали разбирать с той части, где больше всего деформированы конструкции: нужно вскрыть, узнать, как это все выглядит. Теперь, с началом работ, внутрь уже никто не пойдет, - отметил Юрий Нургалиев. – Вся работа – только механизированным способом, так как ручная опасна: металлический каркас поврежден, нагрузки распределены по-другому и практически невозможно предугадать, как поведут себя конструкции. (подробности)

В МЧС рассказали, почему невозможно было спасти всех при пожаре в «Зимней вишне»

- В систему «112» звонок поступил в 16:03, менее чем через минуту он был передан подразделениям МЧС, сразу же были высланы городские силы и средства по повышенному второму номеру пожара (подробности)