Ради новогодних передач житель Кемерова украл телевизор

СЕГОДНЯ 03:19 2018-12-29T03:19:39+03:00

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Приближающийся Новый год толкнул на преступление 30-летнего кемеровчанина. Ради просмотра новогодних передач он украл телевизор.

30-летняя кемеровчанка вернулась вечером домой с работы и с ужасом увидела, что одно из окон разбито, а из дома пропал телевизор стоимостью около 22 тысяч рублей. Женщина тут же обратилась в полицию, и стражи порядка вскоре сумели установить личность вора. К слову, у него дома нашли и украденный телевизор, так что технику вскоре вернули хозяйке.

30-летний домушник признался, что тщательно спланировал преступление: он следил за женщиной, выяснил ее распорядок дня, и когда она ушла на работу, разбил в доме стекло и украл телевизор. Мужчина заявил, что очень хотел посмотреть по нему новогодние передачи. как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в скором времени ужчина предстанет перед судом. Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.