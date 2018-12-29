СЕГОДНЯ 03:30 2018-12-29T03:30:51+03:00

В Новокузнецке до конца года действует режим «черного неба». Фото: пресс-служба администрации города Новокузнецка.

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До конца 2018 года в Новокузнецке будет действовать режим №1 неблагоприятных метеорологических условий.

С 29 до 31 декабря в Новокузнецке будет действовать режим №1 неблагоприятный метеорологических условий. Как сообщили в пресс-службе администрации города, причиной его объявления стал установившийся антициклон, когда из-за отсутствия ветра вредные вещества скапливаются в морозном воздухе.

Предприятиям, которые имеют источники выбросов вредных веществ, следует принять мероприятия по снижению их уровня. За выполнением рекомендации будут следить контролирующие органы: Управление Росприроднадзора по Кемеровской области, Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области. Кроме того, горожане могут сообщать о фактах загрязнения окружающей среды: с целью незамедлительного реагирования информацию о фактах сжигания отходов необходимо направлять в интернет-приемную Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов.